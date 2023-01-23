В Калифорнии показали обновленный кроссовер BMW X5

Компания BMW в рамках закрытой презентации, которая состоялась в США, показала обновленный кроссовер X5. У рестайлинговой машины более узкие фары, другой передний бампер и фирменная решетка радиатора выполнена с подсветкой, сообщило 23 января издание «Авторевю».

Помимо измененной передней части кузова машины изменена ее задняя часть. Появились новые фонари с крупными секциями, а также другой по форме бампер. Издание отметило, что пока это все видимые изменения.

Что касается салона новой машины, то BMW X5 будет иметь такую же переднюю панель, как у других современных моделей марки в виде единой панели, на которой расположены два крупных экрана.

Информации о технической части машины пока нет. Издание предположило, что вслед за соплатформенными моделями, новая BMW X5 будет оснащаться модернизированным бензиновым шестицилиндровым мотором с 48-вольтовым стартер-генератором. Премьера машины должна состояться уже в начале февраля 2023 года.

11 января стало известно, что BMW планирует представить версию i5 на электротяге в 2023 году. По предварительным данным, машина получит те же силовые агрегаты, что и у BMW i4, а в основу новинки ляжет модернизированная платформа CLAR. Если версия о силовых агрегатах, которые позаимствуют у i4, подтвердится, то «пятерка» на электротяге получит две силовые установки на выбор: с одним электромотором и с двумя, а диапазон мощности составит от 340 до 544 л.с. Эксперты полагают, что запас хода на одном заряде по циклу WLTP составит до 590 км.