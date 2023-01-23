Финал «Гран-при России» по фигурному катанию перенесен в Санкт-Петербург

Финальные соревнования Кубка России «Гран-при России» по фигурному катанию пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Сочи, как планировалось ранее. Как сообщили 23 января в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), мероприятие официально перенесено.

Причина проведения финала «Гран-при России» в Северной столице не называется. Как уточняется на сайте федерации, состязания среди юниоров пройдут с 1 по 3 марта, среди взрослых фигуристов — с 3 по 5 марта.

Также известно, что в городе на Неве 28-29 января будет проходить чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Как подтвердил тренер Алексей Мишин, в нем, в частности, будет участвовать его воспитанник Михаил Коляда, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее, 18 января, стало известно, что Россия не примет этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24. Такое решение было принято советом Международного союза конькобежцев (ISU), заседание которого прошло 16 января. Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган выразил сожаление в связи с данным обстоятельством, поскольку «Россия прекрасно умеет проводить соревнования», заметил он.