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Финал «Гран-при России» по фигурному катанию перенесен в Санкт-Петербург

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Финальные соревнования Кубка России «Гран-при России» по фигурному катанию пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Сочи, как планировалось ранее. Как сообщили 23 января в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), мероприятие официально перенесено.

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Причина проведения финала «Гран-при России» в Северной столице не называется. Как уточняется на сайте федерации, состязания среди юниоров пройдут с 1 по 3 марта, среди взрослых фигуристов — с 3 по 5 марта.

Также известно, что в городе на Неве 28-29 января будет проходить чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Как подтвердил тренер Алексей Мишин, в нем, в частности, будет участвовать его воспитанник Михаил Коляда, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее, 18 января, стало известно, что Россия не примет этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24. Такое решение было принято советом Международного союза конькобежцев (ISU), заседание которого прошло 16 января. Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган выразил сожаление в связи с данным обстоятельством, поскольку «Россия прекрасно умеет проводить соревнования», заметил он.

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