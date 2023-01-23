FT написала о тупике в переговорах о поставках танков Киеву из-за «шольцинга»

Союзники Германии недовольны нерешительностью канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставки танков Leopard-2 украинской стороне. Об этом написала газета Financial Times (FT) в понедельник, 23 января.

В статье отмечается, что из-за этой нерешительности канцлера Германии, которая еще больше подтвердилась на встрече на базе Рамтшайн, на которой так и не было принято решение о поставках Киеву танков, в западных соцсетях стало популярным понятие «шольцинг».

На это, пишут авторы материала, обратил внимание профессор европейских исследований Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш.

По его словам, под этим понятием пользователи Сети подразумевают чьи-либо благие намерения и в то же время поиск всевозможных причин, чтобы отложить их осуществление.

Авторы материала приводят также мнение старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Сюзи Дэвидсон, которая отметила, что в заявлениях руководства ФРГ наблюдается двусмысленность и это раздражает союзников Берлина.

«Позиция Шольца всё больше усиливает изоляцию Германии в Европе», — подытоживается в статье.

Ранее в это же день министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс раскритиковал ФРГ за нерешительность в поставках танков Киеву. По его словам, что западные страны должны предоставлять украинской армии всё, что потребуется.

Тогда же заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик сообщил, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласие на поставки Киеву танков Leopard 2.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на ответственность всех поставляющих Украине оружие стран. По его словам, поставки оружия Киеву являются псевдоподдержкой и расплачиваться за данные действия предстоит украинскому народу.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

Также 21 января из сообщения газеты Die Zeit стало известно, что в руководстве ФРГ возникли разногласия относительно поставок танков Киеву. По информации журналистов, глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера ФРГ Олафа Шольца сделать четкие заявления о военной поддержке Киева со стороны Берлина. В частности, ответить на вопрос о поставках танков Leopard 2.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.