Подозреваемого в мошенничестве казанца задержали благодаря видеодомофону

Полиция задержала 21-летнего парня, которого заподозрили в участии в мошенничестве. Молодой человек выступил в качестве курьера и забрал у пенсионерки 500 тыс. рублей.

В полицию обратилась 83-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что в начале января ей поступил звонок от некой девушки, которая представилась внучкой пенсионерки. Еще через пару минут позвонил незнакомец, который убедил женщину, что ее внучка попала в ДТП. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Злоумышленник убедил пенсионерку, что для помощи родственнице необходимо передать 500 тыс. рублей. Пожилая женщина собрала необходимую сумму и передала средства курьеру. В ходе проверки полицейские установили, что аферист попал на камеру видеодомофона. Запись позволила установить личность подозреваемого.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

На прошлой неделе в результате телефонного мошенничества пострадала жительница Самарской области. Женщина оформила микрокредиты и перевела на посторонние счета свыше 3,4 млн рублей.