Около 1 тыс. новогодних елок утилизировали в Ростове-на-Дону

Жители Ленинского района Ростова-на-Дону после новогодних праздников выбросили около 1 тыс. елок. Об итогах утилизации деревьев рассказали в городской администрации.

Для отслуживших свой срок деревьев были оборудованы специализированные контейнерные площадки. В воскресенье, 22 января, елки и сосны собрали и вывезли на площадку для переработки, пишет RostovGazeta.

«Всего с территории Ленинского района прибыли 10 «КамАЗов» примерно по 100 деревьев, то есть около 1000 деревьев», — сообщил глава районной администрации Константин Тихонов.

По всему городу работало 10 специальных площадок для сбора елок и сосен. Часть деревьев была передана на утилизацию, другая часть — на нужды питомцев зоопарка.