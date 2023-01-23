Лавров указал на стремление Запада добиться возврата России в границы 1991 года

Западные страны прямо говорят Киеву, что переговоры с Москвой можно начинать только с позиции силы, чтобы вернуть Россию в границы 1991 года. Об этом 23 января на пресс-конференции заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Он отметил, что такую позицию озвучивает глава дипломатии Жозеп Боррель, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие западные политики.

«Они же это прямо говорят, что надо вернуть Россию в границы 1991 года», — указал Лавров.

Министр добавил, что украинской стороне следует прояснить свою позицию касательно переговоров с Россией.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких условий для переговоров между Россией и Украиной на данный момент нет.

В 2022 году Москва и Киев уже садились за стол переговоров в Анкаре. Однако встречи были прерваны из-за позиции украинской стороны. Последний раунд переговоров между Россией и Украиной в Турции состоялся прошлой весной.

Однако уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».