Более 30 красноярцев получили обморожения за неделю аномальных холодов

В Красноярском крае прошедшая неделя стала аномально холодной. По данным регионального министерства здравоохранения, за медицинской помощью с обморожениями обратились 33 человека. Из них 16 были госпитализированы.

Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, с октября 2022 года обморожения зафиксировали у 277 жителей края. Среди них — восемь детей. 130 человек, в том числе троих детей, пришлось госпитализировать.

Тем временем, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на этой неделе жителям центральных и южных районов Красноярского края следует готовиться к морозам до –47 градусов.