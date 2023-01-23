В Санкт-Петербурге простились с Бэллой Курковой

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга 23 января состоялось прощание с советской и российской журналисткой, бывшей руководительницей «Пятого канала» Бэллой Курковой.

Отдать ей дань уважения пришли около 300 человек, в том числе глава ВГТРК Олег Добродеев и директор телеканала «Культура» Сергей Шумаков. На церемонии также выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что вместе с Курковой ушла целая эпоха в журналистике.

Похороны пройдут на Смоленском кладбище в Северной столице. Отпевание состоится в Преображенском храме 23 января.

19 января президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналистки.

Курковой скончалась на 88-м году жизни 19 января. Причина смерти не сообщается.

Бэлла Куркова работала на Ленинградском телевидении с 1968 года, была редактором и главным редактором детских и молодежных программ. Она также запустила в эфир программу «Пятое колесо». В 1992 году заняла должность руководителя телерадиокомпании «Петербург — Пятый канал», на которой работала до 1995 года. С 2000 года была назначена директором петербургской дирекции канала «Культура».

Куркова имела звание заслуженного работника культуры РСФСР, была награждена орденом Дружбы, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. Кроме того, она отмечена благодарностью президента России и премией правительства РФ в области СМИ.