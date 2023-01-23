Песков: Путину доложили о назначении Алексея Комиссарова новым ректором РАНХиГС

Президент РФ Владимир Путин согласовал назначение директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова на должность исполняющего обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России. Об этом 23 января сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как заявил пресс-секретарь главы государства, о кандидатуре Комиссарова президенту доложили.

«Это очень важное учебное заведение — и, кстати говоря, которое за последнее больше чем десятилетие превратилось в очень важный образовательный центр, центр повышения квалификации с достаточно большим научным авторитетом», — указал Песков на брифинге.

При этом то, каким образом Комиссаров планирует совмещать пост ректора и главы программы президентского кадрового резерва «Школа губернаторов» на базе РАНХиГС, зависит только от него самого, заметил пресс-секретарь.

«Очень важно, чтобы и то и другое не сбавляли темпов развития. Поэтому что и то и другое крайне востребовано», — подчеркнул он.

Как стало известно ранее в этот день, РАНХиГС возглавил проректор Алексей Комиссаров, который работает в вузе уже шестой год. При этом с 2018 года он также является директором АНО «Россия — страна возможностей».

Назначение Комиссарова произошло после того, как в понедельник бывший ректор академии, Владимир Мау, покинул свой пост по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Мау после ухода с поста ректора назвал вуз ключевой площадкой для управленцев и поблагодарил коллектив.

В июле 2022 года Мау был задержан в качестве обвиняемого в хищении средств РАНХиГС на сумму, превышающую 21 млн рублей, в августе он вернулся к исполнению обязанностей ректора. В октябре стало известно о прекращении уголовного дела против него.