Два человека пострадали при взрыве баллона в Новой Москве

В частном доме в Новой Москве произошел взрыв баллона с краской. По данным «Известий», в результате пострадали два человека.

Взрыв прогремел в деревне Яковлевское. Как пояснил источник «Известий», в доме проводились лакокрасочные работы.

«В результате взрыва баллона пострадали двое рабочих», — сообщил он.

Пострадавшие получили ожоги, им оказывают медицинскую помощь.

10 января три человека погибли и еще один пострадал в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Караганде. По предварительным данным, взрыв раздался в квартире на восьмом этаже 16-этажного здания, после чего началось горение открытым пламенем.