В Италии озвучили условия для призыва Украины к диалогу с Россией

Глава итальянского министерства иностранных дел Антонио Таяни в интервью газете II Messaggero 23 января заявил, что страны Европы могут призвать Украину к переговорам с РФ лишь при условии, что Россия перестанет наносить удары по украинской инфраструктуре.

«Кто-то пытается попросить европейские страны смягчить свою позицию в пользу переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным. Но договоренность будет возможна только в том случае, если Россия решит прекратить военные действия», — заверил он.

«Газета.Ru» привела также слова дипломата о том, что Рим выполнит все свои обещания, которые касаются поддержки Киева.

При этом ранее в понедельник российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что украинская гражданская инфраструктура получает повреждения из-за того, что Киев размещает тяжелое вооружение и системы ПВО в жилых кварталах. Министр напомнил, что , что Россия не бьет по гражданской инфраструктуре.

Также Лавров заявил, что украинской стороне следует прояснить свою позицию касательно переговоров с Россией. Он отметил, что чем дольше «они будут отказываться от переговоров, тем сложнее будет найти решение». Министр также напомнил, что со стороны Запада неоднократно звучат заявления о том, что возобновлять переговорный процесс еще рано.

Днем ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сказал, что американский президент Джо Байден может остановить конфликт на Украине одним звонком, поскольку Белый дом его, по сути, и спонсирует. Но на сегодняшний день Вашингтон не хочет остановить этот конфликт, добавил он.

20 января первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал в беседе с «Известиями», что продолжающиеся поставки оружия Киеву странами НАТО лишь затягивают украинский конфликт и препятствуют возобновлению переговоров с Москвой. По его мнению, переговорный процесс между РФ и Украиной может начаться после того, как Запад перестанет вооружать Киев.

24 февраля 2022 года Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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