Екатеринбургский цирк закрыли на двухлетнюю реконструкцию

Екатеринбургский государственный цирк им. В.И. Филатова закрыли на реконструкцию, которая продлится около двух лет. Последнее представление состоялось в минувшее воскресенье, 22 января, сообщает департамент информационной политики региона.

«Будет улучшено всё, что касается инженерии здания, будет улучшен зрительный зал. Будут заново выстроены помещения для животных. Купол будет сохранен как визитная карточка нашего города, также будет сохранено панно в фойе», — рассказала директор цирка Тамара Бортникова.

По ее словам, сотрудники цирка из-за проведения работ не пострадают. Технический персонал будет задействован в реконструкции или выйдет на работу в гостиницу, а артисты — в другие цирки, пишет «ТагилСити.ру».

22 января в цирке состоялось последнее перед закрытием представление — шоу «Клоун», посвященное Юрию Никулину. Оно собрало 2,5 тыс. человек — полный зал.

В конце декабря сообщалось, что на ремонт цирка в Екатеринбурге из федерального бюджета выделят 2,5 млрд рублей. Последний раз показать новогоднюю программу тогда планировалось 15 января, но из-за высокого интереса зрителей показы продлили на неделю — до 22 января.