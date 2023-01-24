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Российские ученые разработали способ отделения нефти от воды

Ученые ГЕОХИ РАН разработали метод разделения водонефтяных эмульсий на воду и нефть с возможностью их повторного использования
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Фото: пресс-служба ТПУ
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Специалисты Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН разработали способ, позволяющий разделить промысловые водонефтяные эмульсии на составляющие и использовать их повторно в качестве сырья. Об этом 23 января сообщила «Газета.ру».

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Данный метод подразумевает применение ультразвуковой обработки с добавлением суспензии наночастиц нитрида алюминия в ацетоне. Таким образом можно разделить водонефтяную эмульсию на воду и нефть за несколько минут.

«Нам необходимо было создать простой и эффективный способ разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий, не требующий применения большого количества специальных реагентов (деэмульгаторов). На сегодняшний день отсутствуют эффективные методы разрушения гельсодержащих водонефтяных эмульсий», — цитирует издание заведующую лабораторией концентрирования ГЕОХИ РАН, доктора химических наук Татьяну Марютину.

Во время обработки капли воды объединяются между собой, из-за чего происходит расслаивание эмульсии. Полученные вещества можно использовать повторно, а не утилизировать, как это обычно происходит с подобными отходами нефтедобычи.

Кроме того, после процедуры образуется осадок из твердых частиц, содержащий сульфид железа, оксид кремния, алюмосиликаты, хлорид натрия, соли магния и кальция. Он не опасен, и его можно применять для производства дорожных покрытий или плитки.

Исследователи надеются, что разработанный ими метод станет основой для универсальной технологии разрушения водонефтяных эмульсий.

17 января ученые из нескольких исследовательских и медицинских центров выявили у россиян новую генетическую мутацию, связанную с депрессией и воспалительными заболеваниями кишечника. Они проанализировали геномные данные более 4,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет и выявили изменение в гене MAGI2. Она встречалась у одного из 10 испытуемых.

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