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Актриса Арзамасова объявила о временном уходе со сцены из-за проблем со здоровьем

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Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
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Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова заявила о своем решении временно уйти со сцены.

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«Я наконец-то догадалась, что мне нужен отпуск — и для того, чтобы поправить здоровье, и для вдохновения на продуктивный рабочий год. Так что творческих новостей в ближайшее время не будет», — написала актриса 20 января на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Арзамасова уточнила, что в ближайшие две недели будет публиковать лишь «милые глупости» и «фото из сундука».

Поклонники поддержали актрису и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Несколько дней назад Арзамасова должна была сыграть в главной роли в спектакле «Золушка» во МХАТ имени Горького, однако на сцену не вышла. В театре пояснили, что у нее возникли проблемы со здоровьем.

В августе 2021 года Арзамасова и ее муж, серебряный призер Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух, стали родителями — у пары родился сын, которого назвали Львом.

Авербух и Арзамасова официально стали мужем и женой 20 декабря 2020 года. О бракосочетании актриса сообщила в своем Instagram-аккаунте, выложив видео с подписью: «Маршрут построен».

Елизавета Арзамасова — российская актриса театра и кино, известная по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки».

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