Собянин указал на рост производства медоборудования в Москве

В Москве производство медицинского оборудования за 11 месяцев прошлого года выросло больше чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 23 января.

«Сейчас свыше 100 столичных предприятий выпускают наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты искусственной вентиляции легких, изделия для остановки кровотечений, сердечно-легочной реанимации, специализированную медицинскую мебель», — приводит его сообщение агентство городских новостей «Москва».

Собянин отметил, что несколько лет назад ставка была сделана на поддержку промышленности, в том числе производителей медицинского оборудования и лекарств, передает НСН.

«Портфель системных мер помощи включает в себя свыше 20 различных инструментов — от подбора участка под размещение производства до целевых субсидий и льготных кредитов. И сегодня эта поддержка приносит реальный результат», — заключил он.

Ранее, 18 января, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн сообщил, выступая на ученом совете НИЦ «Курчатовский институт», что около 300 тыс. пациентов в России нуждаются в получении лучевой терапии. Он подчеркнул, что важно как можно активнее исследовать и внедрять новые методы и препараты для лечения, создавать нужную инфраструктуру.

На заседании совета был озвучен ряд проектов по развитию ядерной медицины. В частности, в Калужской области, в Обнинске, «Росатом» планирует строить крупнейший в Европе завод по производству радиофармпрепаратов.