Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин дал поручение о необходимости подготовки к развертыванию пунктов временного размещения (ПВР) в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом он сообщил в понедельник, 23 января, по итогам оперативного совещания с членами правительства, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов.

«По результатам поездки в Соледар дал поручения, в том числе о необходимости подготовки к развертыванию пунктов временного размещения в Артемовске после освобождения, и уже составить план работ штаба по оказанию помощи освобожденным территориям», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Ранее, 20 января, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что российская армия добилась успеха под Артемовском и в Соледаре.

Тогда же Пушилин заявил, что российские силы близки к тому, чтобы добиться оперативного окружения Артемовска.

16 января экс-замкомандующего сил специальных операций украинских войск генерал Сергей Кривонос заявил, что потеря Соледара и Артемовска может создать условия для окружения группировки ВСУ.

Операция российских войск в Соледаре завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что город полностью освобожден от украинских националистов. Позднее эту информацию подтвердили в штабе территориальной обороны ДНР.

Артемовск расположен на севере ДНР, в 70 км от Донецка и в 25 км от границы с Луганской Народной Республикой (ЛНР). Город является важным транспортным узлом, от него идут дороги и железнодорожные пути в крупные города ДНР — Краматорск, Горловку и Славянск, а также в расположенные в ЛНР Луганск, Лисичанск и Северодонецк.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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