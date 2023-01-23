Лавров указал на роль ВСУ в ущербе гражданской инфраструктуре Украины

Ущерб гражданской инфраструктуре на Украине связан с размещением Киевом тяжелых вооружений и систем противовоздушной обороны (ПВО) в жилых кварталах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор в понедельник, 23 января.

«Всё, что происходит в плане ущерба гражданской инфраструктуре на Украине, связано с преступными действиями киевского режима, который долгие месяцы целенаправленно размещает и тяжелое вооружение, и системы противовоздушной обороны в жилых кварталах», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что Россия по гражданской инфраструктуре ударов не наносит.

«Мы не бьем по гражданской инфраструктуре, и тому есть много подтверждений», — сказал Лавров.

Ранее, 14 января, в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) сбитый Вооруженными силами Украины (ВСУ) снаряд взорвался после падения на подъезд жилого здания. После этого бывший на тот момент советником офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что приземлившаяся на жилой девятиэтажный дом ракета была сбита системой противовоздушной обороны Украины.

В тот же день в МИД Украины заявили, что общая сумма ущерба гражданской инфраструктуре страны превышает $127 млрд.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал падение ракеты в Днепропетровске результатом работы ПВО Украины, указав на утверждения украинских представителей. Он отметил, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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