Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров посоветовал Киеву прояснить свою позицию по переговорам
Происшествия
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Армия
В Минобороны РФ подтвердили освобождение села Краснополье в ДНР
Мир
Глава Евросовета назвал ближайшие недели решающими в ситуации на Украине
Спорт
Охранник на Australian Open попытался отобрать у фанатов сербский флаг
Общество
Москвичам пообещали погоду «поздней декады февраля» на текущей неделе
Армия
Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территории АЭС
Армия
ВС РФ уничтожили до 70 военных ВСУ и две РЛС на краснолиманском направлении
Мир
Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией
Мир
Ле Пен выступила против поставок тяжелых танков Киеву
Армия
Британский наемник похвалил работу российской артиллерии на Украине
Общество
Школьница получила 6,5 года колонии за убийство матери в Бердске
Сюжет:

ВС РФ уничтожили до 70 военных ВСУ и две РЛС на краснолиманском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 70 военных и две РЛС на краснолиманском направлении за сутки
0
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВС РФ на краснолиманском направлении уничтожили до 70 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и две радиолокационные станции (РЛС) американского производства за сутки. Об этом в понедельник, 23 января, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он пояснил, что удар был нанесен артиллерией Центрального военного округа и воздушно-десантных войск по подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Надвижение штурма: российские силы освободили Двуречье в ДНР
Инициатива в зоне проведения спецоперации прочно перешла к ВС РФ, считают эксперты

Кроме того, на донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Краснополье Донецкой Народной Республики (ДНР).

«За сутки на данном направлении уничтожено свыше 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля», — пояснил Конашенков.

Также ВС РФ уничтожили две гаубицы «Мста-Б» и Д-30 и одну РЛС.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что штурмовики Су-25 ВКС РФ уничтожили в ходе боевого вылета технику и военные объекты ВСУ в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Атака проводилась парой самолетов на малых высотах.

22 января российские силы уничтожили на купянском направлении в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка Харьковской области, а также Новоселовское и северной окраины Стельмаховки Луганской Народной Республики (ЛНР) более 50 украинских боевиков.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023