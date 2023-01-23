ВС РФ уничтожили до 70 военных ВСУ и две РЛС на краснолиманском направлении

ВС РФ на краснолиманском направлении уничтожили до 70 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и две радиолокационные станции (РЛС) американского производства за сутки. Об этом в понедельник, 23 января, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он пояснил, что удар был нанесен артиллерией Центрального военного округа и воздушно-десантных войск по подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Кроме того, на донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Краснополье Донецкой Народной Республики (ДНР).

«За сутки на данном направлении уничтожено свыше 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля», — пояснил Конашенков.

Также ВС РФ уничтожили две гаубицы «Мста-Б» и Д-30 и одну РЛС.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что штурмовики Су-25 ВКС РФ уничтожили в ходе боевого вылета технику и военные объекты ВСУ в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Атака проводилась парой самолетов на малых высотах.

22 января российские силы уничтожили на купянском направлении в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка Харьковской области, а также Новоселовское и северной окраины Стельмаховки Луганской Народной Республики (ЛНР) более 50 украинских боевиков.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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