В Ленобласти проверяют данные об избиении учительницы начальных классов

Организована доследственная проверка после сообщений СМИ об избиении учительницы начальных классов несовершеннолетними девушками в Ленинградской области, передает следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

«В средствах массовой информации сообщалось, что несовершеннолетние девушки на автостанции города Кировска Ленинградской области учинили конфликт с учительницей начальных классов и избили ее», — уточняется в релизе в понедельник, 23 января.

В ведомстве отметили, что после проведения доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств случившегося этому случаю будет дана правовая оценка.

Несколько СМИ уведомили о том, что несовершеннолетние были в состоянии алкогольного опьянения. Они трепали пострадавшую за волосы, били по голове, лицу и животу.

19 декабря прошлого года в Москве девятиклассник избил учителя химии после сделанного замечания. По данным «Известий», инцидент произошел в школе на улице 1-я Вольская. У пострадавшего диагностировали закрытый перелом передней и медиальной стенок правой верхнечелюстной пазухи, закрытый косой перелом третьей пястной кости правой кисти с незначительным смещением, рану губы и различные ушибы.