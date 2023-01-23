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В МГУ оценили слова Путина о шансах ЕАЭС стать мощным центром многополярного мира

Политолог Коньков: заявление Путина о ЕАЭС связано с вызовами, с которыми сталкиваются сегодня Россия и ее соседи
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Заявление президента РФ Владимира Путина о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) сделано в привязке к тем вызовам, с которыми сталкиваются сегодня Россия и ее соседи. Об этом 23 января «Известиям» заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков.

Ранее в этот день стало известно, что президент России убежден в шансах ЕАЭС стать одним из мощных и самодостаточных центров нового многополярного мира.

По словам политолога, заявление Путина сделано в контексте начала председательства России в ЕАЭС с 1 января 2023 года.

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«Традиционно все, кто становится председателем той или иной международной структуры, демонстрируют свои приоритеты. Это, с одной стороны, вполне рутинное явление, с другой — в состоянии турбулентности, в котором оказались Россия и ее соседи, важно формулировать направления, которые могли бы не просто развивать изначально взятую стратегию интеграции, но и в то же время отвечать на те вызовы, с которыми сталкиваются РФ и ее соседи», — сказал он.

Также в своем заявлении Путин подчеркнул, что крайне важными остаются совместные взаимодействия стран — участниц ЕАЭС в области развития технологического потенциала, энергетической сферы, в работе по проведению цифровой трансформации и ряде других стратегических направлений.

До этого, 9 декабря, в Бишкеке прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. По итогам заседания Путин заявил, что в ближайшие два года в рамках ЕАЭС планируется создать единый рынок газа. Кроме того, как отметил глава государства, также достигнуты договоренности о создании механизма по поддержке совместной кооперационной деятельности в сфере промышленности.

Международное объединение ЕАЭС было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Оно действует с 1 января 2015 года. В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Договор о союзе вступил в силу 1 января 2015 года. В 2018 году статус государства-наблюдателя получила Молдавия, в 2020-м — Узбекистан и Куба.

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