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Центр реабилитации диких животных Москвы принял более 370 пациентов в 2022 году

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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За 2022 год в центр реабилитации диких животных департамента природопользования и окружающей среды Москвы поступило 371 животное. Об этом 23 января сообщается на сайте мэра столицы.

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«Половина из них — обитатели средней полосы России: утки, совы, чайки, лисы. Также попадались и необычные гости: лев африканский, тигр, пума, фазаны, волнистые попугаи, амадины, лесные амурские коты, приматы, экзотические змеи», — говорится в публикации.

За год на горячую линию справочной службы центра поступило более 2,3 тыс. звонков. Чаще всего москвичи сообщали об утках, лисах и хищных птицах. Всего на реабилитации в 2022 году содержалось 925 особей, 90 из которых вернулись в естественную среду.

18 января начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров сообщил, что в Москве фиксируется увеличение количества обращений по поводу лис в городе. Он отметил, что это связано с брачным периодом у животных, и посоветовал сотрудникам общественных пространств внимательно обследовать территории, чтобы не допустить заселения лис.

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