Два человека пострадали при опрокидывании авто в кювет в Удмуртии

В Малопургинском районе Удмуртии в результате опрокидывания автомобиля в кювет пострадали два человека. Об этом сообщает первый отдел республиканского УГИБДД.

Авария произошла утром 23 января на 132-м км подъезда к Ижевску и Перми от автодороги М-7 «Волга». По предварительным данным, 58-летний водитель «Лады Гранта» пытался объехать по обочине другой автомобиль, но не справился с управлением и допустил занос.

Легковушка съехала в кювет и опрокинулась, пишет Udm-info.ru. В результате пострадали два пассажира авто. Одна из них, 61-летняя женщина, с различными травмами была госпитализирована.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Днем 22 января легковой автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся на трассе в Саратовской области. Погибли три человека.