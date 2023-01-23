Песков: указ о частичной мобилизации остается в силе в части выполнения задач военными

Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации остается в силе в части выполнения задач военными. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 января.

«Что касается призыва по частичной мобилизации, этот процесс был завершен. <...> Но указ предусматривает и другие функции, необходимые для Министерства обороны», — отметил Песков.

Он объяснил, что, кроме призыва граждан, частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил страны. При этом подробнее Песков не стал говорить о соответствующих положениях.

«В том числе это касается и того закрытого пункта <...> и так далее», — добавил представитель Кремля.

В начале января Песков также опроверг информацию о продолжении призыва в рамках частичной мобилизации. Он призвал не придавать значения недостоверным сведениям в Telegram-каналах.

В декабре 2022 года Путин заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения специальной военной операции. Глава государства также сказал, что всего во время частичной мобилизации в ряды вооруженных сил призвано 300 тыс. человек.

В сентябре Путин объявил о начале частичной мобилизации, в спустя месяц она была завершена.

Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Решение было принято Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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