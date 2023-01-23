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Охотиться на кабана запретили в Приморье в течение 2,5 года

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В Приморском крае в течение 2,5 года будет действовать запрет на все виды охоты на кабана, за исключением мероприятий по регулированию численности вида. Период действия запрета — с 1 февраля 2023 года по 30 сентября 2025 года.

В региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира ИА PrimaMedia рассказали, что популяция кабана пострадала из-за вспышки африканской чумы свиней. В то же время это животное является пищевым объектом для амурского тигра. Хищники скорректировали кормовую базу, однако дальнейшее снижение численности кабана может негативно сказаться на состоянии популяции тигра.

Глава ведомства Константин Степанов отметил, что решение о введении запрета поддержали представители отраслевой науки, общественных организаций и сообщества охотпользователей.

По данным 2022 года, на территории Приморского края обитало порядка 18 тыс. кабанов. Численность других видов копытных животных в регионе на протяжении 10 лет растет.

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