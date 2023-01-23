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МИД России заявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией

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Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией в качестве ответной меры на новый недружественный шаг, предпринятый в отношении Москвы. Об этом сообщили 23 января в МИД РФ.

Вандалы в законе: Эстония объявила войну советским памятникам
Монументы массово сносят по всей стране

Как объяснили в дипломатическом ведомстве, Эстония подтвердила свою линию на развал отношений с Россией, приняв решение радикально сократить численность состава российского посольства в Таллине.

«В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах», — указано в сообщении МИД РФ.

Для того чтобы проинформировать прибалтийскую страну о данном решении, на Смоленскую площадь был вызван посол Эстонии Маргус Лайдре, где ему был заявлен решительный протест в связи с действиями властей страны. В МИД РФ подчеркнули, что тотальная русофобия и культивирование враждебности в отношении России сейчас «возведены Таллином в ранг государственной политики».

«Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года», — говорится на сайте ведомства.

Как отметила в комментарии в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, «эстонский режим получил, что заслужил».

Ранее, 11 января, Эстония сообщила России о необходимости до 1 февраля сократить количество дипломатов, работающих в российском посольстве в Таллине, с 21 до восьми человек. Также там заявили о необходимости сократить число прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников с 23 до 15.

Тогда же министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны Евросоюза подумать о высылке еще большего количества российских дипломатов. Он считает, что это является «одним из способов протеста против российской агрессии, который также имеет некоторые практические преимущества».

На фоне этого Захарова заявила, что эстонские власти должны осознавать, что любые их враждебные действия не останутся без ответа. Она отметила, что Эстония — одна из наиболее враждебных по отношению к России стран.

Также 18 января стало известно, что посольство России в Эстонии временно приостановило прием заявлений о выходе из гражданства. О причинах и сроках действия такого решения не сообщалось, прием по всем остальным консульским вопросам пока ведется только через систему электронной записи.

Помимо прочего, власти Эстонии продолжают активный снос советских памятников в стране. 6 января сообщалось, что власти республики выделили на демонтаж монументов свыше €900 тыс.

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