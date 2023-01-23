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Единого морского оператора создадут для северного завоза

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Весной 2023 года Госдума РФ рассмотрит закон о северном завозе. Об этом сообщил первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов. Для того чтобы закон заработал со следующего года, необходимо запустить единую систему планирования северного завоза, определить единого морского оператора и создать центр управления северным завозом. Кроме того, необходимо разработать и утвердить 10 подзаконных актов, отметил Гусейнов.

ИА PrimaMedia уточняет, что в 2022 году по Северному морскому пути (СМП) было запущено регулярное грузовое сообщение, выполнено два рейса из портов северо-запада на Дальний Восток и обратно. Также перевезено 8,5 тыс. т грузов, в восточном направлении загрузка по последнему рейсу составила 90%. В этом году планируется увеличить количество субсидируемых рейсов до четырех для северного завода и использовать суда меньшей вместимости для заходов в неглубокие порты.

Как заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, выступая на выездном совещании по подведению итогов работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в 2022 году и приоритетным задачам на 2023 год, через семь лет ежегодно экспорт товаров по СМП должен превышать $100 млрд. Значение СМП для российской экономики будет сопоставимо с нефтегазовым сектором.

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев объяснил, что закон о северном заводе направлен на то, чтобы люди получали грузы вовремя и чтобы уменьшить издержки. В регион завозят многие материалы, продукты и лекарства. В конструкцию нового закона внедрены элементы, позволяющие существенно снизить стоимость поставляемых продуктов.

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