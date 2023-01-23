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Охранник на Australian Open попытался отобрать у фанатов сербский флаг

Охранник Australian Open пытался отобрать у болельщиков флаг Сербии, приняв его за российский
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Фото: Daily Mail
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Охранник пытался конфисковать у фаната сербский флаг, приняв его за российский, на матче теннисного чемпионата Australian Open в Мельбурне. Об этом 23 января сообщило издание Daily Mail.

Конфликт попал на видео. На кадрах видно, как мужчина в форме листает распечатку с разными флагами и требует отдать тот, который болельщики принесли с собой. Спортивные фанаты в свою очередь обвиняют его в расизме и спрашивают, знает ли мужчина, где находится Сербия.

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«Американский флаг, вот что вы должны запретить», — цитирует Mail Online одного из болельщиков.

17 января Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить флаг России на трибуны. Под ограничение попал также национальный флаг Белоруссии. Отмечается, что такое решение последовало за жалобами украинских зрителей.

Посольство России в Австралии назвало запрет российского флага для болельщиков на Australian Open примером неприемлемой политизации спорта. В дипмиссии отметили, что данное решение усугубляет дискриминацию теннисистов из РФ, которые и так не могут выступать под национальным флагом.

16 января болельщики развернули на трибунах флаг РФ во время матча россиянки Камиллы Рахимовой и украинки Катерины Байндль. После этого посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко осудил в своем Twitter действия спортивных фанатов и призвал организаторов чемпионата «немедленно применить политику нейтрального флага».

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