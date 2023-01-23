В Москве серийного убийцу кошек приговорили к 2,5 года тюрьмы

Черемушкинский суд Москвы вынес приговор живодеру, который расстреливал бродячих кошек из пневматического оружия на протяжении двух месяцев. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мужчина получил 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за жестокое обращение с животными и хулиганство, отмечает агентство городских новостей «Москва».

32-летний житель столицы был отдан под суд летом 2022 года, отмечает сайт kp.ru. В течение двух месяцев в 2021 году он ездил по дворам на юге города на BMW и стрелял из окна автомобиля по бродячим котам, пишет сайт aif.ru. Свои действия он объяснил заботой об эпидемиологической обстановке в районе, отмечает Федеральное агентство новостей.

Злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения, после того как жители города обратились в полицию, пишет РИАМО.

В СМИ сообщили, что живодер убил порядка десяти котов, однако точная цифра в зале суда не была названа. При этом уточняется, что двое из этих котов смогли выжить, были признаны вещественным доказательством и оставлены судом у свидетелей, уточняет REGNUM.

Ранее, в январе, в Санкт-Петербурге мужчина выбросил из окна 12-го этажа кота, который принадлежит его бывшей жене. Женщина приехала к экс-супругу, чтобы забрать питомца по имени Сева. Однако мужчина заявил, что «спустил» кота, и посоветовал искать его на козырьке подъезда. Животное получило перелом лап. Женщина обратилась в полицию.

В этом же месяце перед петербургским судом предстал местный житель, которого обвинили в убийстве таксы в парадной одного из домов. Следующие два года живодер проведет в колонии строгого режима, отмечает телеканал «360».