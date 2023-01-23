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Песков заявил об отсутствии условий для переговоров РФ и Украины

Песков: условий для переговоров между РФ и Украиной сейчас нет
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Фото: ТАСС/БелТа/Максим Гучек
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Никаких условий для переговоров между Россией и Украиной на данный момент нет. Об этом в понедельник, 23 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима, поэтому де-факто можно признать одно: никаких условий для таких переговоров нет», — сказал он журналистам.

Ранее, 19 января, президент Польши Анджей Дуда также указывал на то, что украинский конфликт закончится за столом переговоров, однако пока условий для этого нет. Он также сказал, что никто не может предвидеть, когда и каким образом завершится спецоперация РФ по защите Донбасса.

13 января постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на готовность России завершить СВО при достижении ее целей переговорным путем. В противном случае, сказал он, задачи будут выполнены военными методами.

Ранее Москва и Киев уже садились за стол переговоров в Анкаре. Однако встречи были прерваны из-за позиции украинской стороны. Последний раунд переговоров между РФ и Украиной в Турции состоялся 29 марта 2022 года.

Затем Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября прошлого года. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В декабре президент России Владимир Путин оценил вероятность разрешения украинского кризиса переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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