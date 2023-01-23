Строительство очистных сооружений началось на Пироговском шоссе в Мытищах

Строительство локальных очистных сооружений стартовало на участке Пироговского шоссе в Мытищах (Московская область). Работы завершатся в IV квартале 2024 года.

Ремонт ведется на участке длиной 2,1 км от примыкания к Олимпийскому проспекту до Мытищинской хорды. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Два сооружения будут выполнять функцию предварительной очистки сточных вод с поверхности дороги, чтобы они соответствовали нормативам для сброса в централизованную систему водоотведения. Также ведется переустройство инженерных коммуникаций.

Во время ремонта проезжая часть будет расширена до четырех полос. Кроме того, планируется строительство транспортной развязки в составе дороги Виноградово — Болтино — Тарасовка. С правой стороны дороги обустроят пешеходный тротуар от Олимпийского проспекта до остановки «МИСИ».

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