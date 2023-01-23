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СК РФ даст правовую оценку сносу памятников на Украине

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Фото: monuments.top
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Следственный комитет (СК) РФ даст правовую оценку факту сноса памятников на Украине. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что речь идет о монументе российскому полководцу Александру Суворову, демонтированном в селе Траповка Одесской области, а также о бюсте советского летчика Николая Гастелло, который местные власти планируют разобрать.

«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил дать произошедшему правовую оценку», — говорится в Telegram-канале СКР.

Ранее, 6 декабря 2022 года, депутат Верховной рады Украины Лариса Билозир предложила переплавить памятник Суворову в городе Тульчин Винницкой области в монумент украинскому поэту Тарасу Шевченко.

1 декабря памятник Суворову демонтировали в городе Измаиле Одесской области. За день до этого городской совет Одессы проголосовал за демонтаж и перенос монумента.

До этого, 9 ноября, в Одессе осквернили монумент русскому полководцу, написав на нем желтой краской слово «следующий».

24 ноября принял решение о сносе памятника российской императрице, основательнице города Екатерине II. Он был демонтирован 29 декабря.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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