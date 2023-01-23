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Гектарную амнистию впервые проведут в Хабаровском крае

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Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
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В Хабаровском крае впервые пройдет гектарная амнистия. Она позволит в случае каких-либо нестыковок не лишиться земельного участка.

Как уточняет ИА AmurMedia, в конце декабря 2022 года Госдума РФ утвердила закон о гектарной амнистии, по которому получатели соток, не зарегистрировавшие право собственности или долгосрочную аренду на свои наделы, могут это сделать до 1 марта 2023 года.

По словам и.о. министра имущества края Рината Мазитова, ФЗ № 16 направлен на совершенствование порядка предоставления и упрощения использования земельных участков по программе «Дальневосточный гектар». Помимо амнистии там есть и другие новшества. Так, для граждан исключается обязанность направления декларации об использовании участка и проведения проверок в случае ее отсутствия. С одного года до двух лет увеличивается срок предоставления гражданином в уполномоченный орган уведомления о выбранном им виде разрешенного использования участка.

Ранее по закону, если срок регистрации участка пропускался по истечении пяти лет, договор с гражданином прекращался автоматически. Участок могли передать в другие руки.

Агентство уточняет, что в Хабаровском крае по программе «Дальневосточный гектар» с 2016 года предоставили в безвозмездное пользование более 12 тыс. земельных участков, из них почти 3 тыс. наделов передано в собственность.

В начале декабря 2022 года правительство продлило «Дальневосточную ипотеку» до конца 2030 года. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с 2019 года, когда программа была введена в действие, удалось выдать более 55 тыс. кредитов на приобретение жилья по льготной ставке — 2%.

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