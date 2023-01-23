Британский наемник похвалил работу российской артиллерии на Украине
Британский снайпер Кристофер Перриман, воюющий на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), похвалил работу российской артиллерии. Об этом пишет газета Daily Express 22 января.
Подразделение британца ведет бои в Херсонской области. Наемник понадеялся на поставки тяжелого оружия Украине из-за работы российской артиллерии. По его мнению, расчеты действуют «невероятно хорошо».
«Нет ничего хуже, чем слышать огонь артиллерии», — сказал наемник.
Кроме того, британец посетовал на дефицит средств противовоздушной обороны и качественного стрелкового оружия.
В декабре 2022 года газета The New York Times написала, что иностранные наемники рассказали о настороженном отношении жителей Артемовска (украинское название — Бахмут) к ним.
В ноябре британский наемник Шариф Амин также пожаловался на снабжение ВСУ и отсутствие помощи раненым в бою.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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