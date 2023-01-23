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Британский наемник похвалил работу российской артиллерии на Украине

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Британский снайпер Кристофер Перриман, воюющий на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), похвалил работу российской артиллерии. Об этом пишет газета Daily Express 22 января.

Объектный подход: нанесены ощутимые удары по военной инфраструктуре Украины
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Подразделение британца ведет бои в Херсонской области. Наемник понадеялся на поставки тяжелого оружия Украине из-за работы российской артиллерии. По его мнению, расчеты действуют «невероятно хорошо».

«Нет ничего хуже, чем слышать огонь артиллерии», — сказал наемник.

Кроме того, британец посетовал на дефицит средств противовоздушной обороны и качественного стрелкового оружия.

В декабре 2022 года газета The New York Times написала, что иностранные наемники рассказали о настороженном отношении жителей Артемовска (украинское название — Бахмут) к ним.

В ноябре британский наемник Шариф Амин также пожаловался на снабжение ВСУ и отсутствие помощи раненым в бою.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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