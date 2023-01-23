Опубликовано видео задержания сторонника украинских националистов

ФСБ опубликовала кадры задержания сторонника украинских националистов, который по заданию Киева готовил теракт на Северном Кавказе против сотрудников полиции.

В ходе допроса задержанный дал признательные показания.

«Я был агентом украинских спецслужб. Позывной у меня был Алехандро. По заданию я должен был приехать в Северо-Кавказский федеральный округ и совершить теракт в отношении сотрудников полиции», — рассказал мужчина.

По его словам, в содеянном он раскаивается.

При обыске по месту жительства у задержанного изъяты готовые к применению средства террора, рассказали в ФСБ. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).