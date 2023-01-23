Снег в Якутске не убирают из-за ломающейся на морозе техники

В Якутске невозможно убирать снег с городских улиц. Коррективы в работу коммунальных служб внесли сильные морозы. Техника, которую задействуют при уборке снега, замерзает и выходит из строя при температуре воздуха –50 градусов.

Как пишет ИА SakhaNews, горожане жалуются на сугробы во дворах и вдоль дорог. В пресс-службе Окружной администрации города пообещали возобновить снегоуборочные работы после ослабления морозов.

В соответствии с законодательством дорожные рабочие не могут выполнять свои обязанности при температуре воздуха ниже –45 градусов.

Якутское управление Гидрометеослужбы сообщило, что с 23 по 30 января в Якутске сохранится аномально холодная погода. Понижение среднесуточной температуры воздуха относительно климатических норм составит не менее 7 градусов.

В понедельник, 23 января, в Якутске для учащихся с 1 по 11 класс объявили актированный день. В 6 часов утра температура составила –50 градусов, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на городское управление образования.

С 16 января в школах Якутска организовано дистанционное обучение.

Ранее, 10 января, сообщалось, что в селе Оленек в Якутии похолодало до –60 градусов. В Оймяконе температура составила –58 градусов, в Верхоянске — –55 градусов.