Пожилой мужчина погиб при пожаре в частном доме в Челябинской области

В Красноармейском районе Челябинской области в результате пожара в жилом доме погиб пенсионер. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел поздно вечером в субботу, 21 января, в частном доме по улице Советской в селе Сугояк. В ходе тушения было обнаружено тело 74-летнего мужчины без признаков жизни. Огнем уничтожена кровля дома и повреждены стены.

В тушении были задействованы восемь человек и три единицы техники. Предварительной причиной пожара спасатели называют нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Точная причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.

В ночь на 18 января пожар произошел в доме на двух хозяев в поселке Новопокровка в Челябинской области. Погибли пожилые мужчина и женщина.