Потепление до -1 градуса спрогнозировали в Алтайском крае

Синоптики прогнозируют значительное потепление на территории Алтайского края. Температура воздуха повысится почти до 0 градусов с 26 января.

Согласно прогнозам, в ночь на 24 января похолодает до –10…–15 градусов, в дневные часы ожидается –6…–11 градусов. Скорость ветра увеличится до 18 м/с. При этом в регионе выпадет снег. В ночь на 25 января температура составит –7…–12 градусов. Об этом сообщает altapress.ru.

В ночь на 26 января температура составит –10…–15 градусов. Днем в предгорьях температура повысится до –1 градуса.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае морозы продлятся до 25 января. Температура будет опускаться до –38 градусов по ночам, а в дневные часы не превысит –30 градусов.