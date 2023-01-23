Уголовное дело возбудили из-за холода в сельских домах в Приамурье

Уголовное дело о халатности возбуждено по факту проблем с теплоснабжением домов микрорайона Гарнизон в селе Возжаевка Амурской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре и областном СУ СКР.

Следователи полагают, что причиной проблем с теплом стало отсутствие контроля со стороны администрации Белогорского округа за строительством и вводом в эксплуатацию новой котельной. В рамках дела о халатности действиям чиновников, ответственным за эксплуатацию котельной, будет дана оценка.

В частности, установлено, что при проектировании котельной были допущены нарушения, а в эксплуатацию ее вели до окончания всех предусмотренных проектом работ. Таким образом, объект был не подготовлен к бесперебойному функционированию, требовались дополнительные монтажные работы.

Сотрудники амурского СК уже провели осмотр котельной, допросили сотрудников и изъяли документацию.

ИА PriamurMedia пишет, что санкции предусматривают штраф в размере до 120 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода признанного виновным до одного года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Как уточняет Амурская служба новостей, с 26 ноября в квартирах жителей микрорайона Гарнизон температура воздуха не соответствовала нормативам. Из-за проблем с котельной приостановили работу детского сада и школы в селе Возжаевка.

Суд удовлетворил иск районной прокуратуры о том, чтобы возложить обязанность по обеспечению нормативной подачи тепловой энергии с котельной микрорайона на теплоснабжающую организацию МКП «Теплоком» и администрацию Белогорского округа.