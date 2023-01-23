Посол Эстонии в Киева Каймо Кууск заявил, что Таллин намерен передать Украине все свои 155-мм гаубицы. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в пресс-службе дипмиссии.

«Мы отдаем все наши 155-миллиметровые гаубицы Украине», — приводятся его слова на странице посольства в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В диппредставительстве напомнили, что правительство Эстонии утвердило крупнейший на данный момент пакет военной помощи Киеву стоимостью €113 млн. Уточняется, что в него включены гаубицы FH-70 калибром 155-мм и 122-мм D-30, артиллерийские снаряды калибром 155-мм, противотанковые гранатометы М2 «Карл-Густаф» с боеприпасами и средства поддержки артиллерийских подразделений.

О передаче Эстонией нового пакета военной помощи Украине стало известно 19 января. Премьер-министр страны Кая Каллас заявила, что эстонская сторона передаст именно то, что хотел киевский режим. Премьер предложила другим странам также заглянуть в свои запасы и увеличить темпы промышленного производства для поддержки Киева.

16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву». Песков также выразил сомнения по поводу того, что страны, которые поставляют оружие Киеву, хоть как-то заботятся о судьбах местных жителей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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