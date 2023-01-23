В МИД РФ назвали планы США передать российские активы Украине воровством

Намерение властей США передать конфискованные российские активы Украине являются воровством, заявил 23 января замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе беседы с журналистами.

«Это воровство. Страна, основывающаяся на верховенстве права, сейчас занимается самоотрицанием, поэтому люди, декларирующие такого рода идеи, немного заигрались в геополитику, они наносят ущерб сами себе», — подчеркнул он.

20 января посольство России в Вашингтоне указало на то, что намерения США передать Украине конфискованные российские активы показывают, что они игнорируют базовые американские ценности. Как подчеркнули в посольстве, планы передать активы российского бизнеса Украине дискредитируют США как пресловутый «оплот» свободного предпринимательства.

В свою очередь 19 января руководитель рабочей группы по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс отметил, что министерство юстиции США намерено начать передачу конфискованных российских активов Украине.

5 января министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу объявил о намерении самостоятельно выработать механизм передачи Киеву на восстановление Украины замороженных российских финансовых активов. По его словам, такое решение Эстонии стало бы прецедентом с точки зрения международного права.

Москва не раз предупреждала об ответных мерах в случае конфискации российских активов в Евросоюзе. Как заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, на данный момент нет четкого плана, какими будут эти меры, так как решение будет приниматься исходя из тех шагов, которые предпримут страны Запада.