Сбитый под Камышловым грузовым составом парень остался жив

В Свердловской области на перегоне Камышлов — Аксариха грузовой поезд сбил 20-летнего молодого человека. Он остался жив, но госпитализирован с серьезными травмами в одну из городских больниц.

По факту ЧП проводят проверку сотрудники Тюменского линейного отдела МВД на транспорте. Megatyumen.ru со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ольгу Гультяеву пишет, что машинист тепловоза заметил человека, подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако он все равно не смог избежать столкновения.

Тем временем друг пострадавшего рассказал, что пострадавший видел состав, но решил, что успеет проскочить, и не стал ждать, сообщает ИА «Наш город».

В конце декабря сообщалось, что в Красноярске пассажирский поезд сбил насмерть 17-летнего подростка. Он в наушниках переходил пути в неположенном месте.