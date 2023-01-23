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Audi анонсировала электрический концепт-кар Activesphere

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Фото: Audi
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Компания Audi намерена представить 26 января концепт-кар Activesphere, который станет четвертой моделью в новой линейке электромобилей марки, сообщил 23 января портал Autonews.

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Прототип Activesphere включает в себя элементы кроссовера и легкового автомобиля. Судя по первым изображениям машины, Audi построила купеобразный вариант концепт-кара с покатой крышей. Автомобиль имеет большой дорожный просвет, который традиционно присутствует у кроссоверов и внедорожников.

Audi начала работать над линейкой новой машины в 2021 году. В модельный ряд вошли четыре автомобиля. Помимо Activesphere автопроизводитель уже представил Skysphere — двухдверный спортивный родстер, Grandsphere — купеобразный электроседан и Urbansphere — просторный электрический минивэн.

Вся линейка электрокаров призвана показать, как будут выглядеть новые серийные машины Audi на электротяге.

19 января стало известно, что один из российских дилеров стал предлагать в России электрокроссоверы Audi Q5 e-tron. Стоимость «зеленой» машины в РФ начинается от 5 855 040 рублей. Заднеприводный электрокар оснащен электромотором мощностью 204 л.с., который работает от батареи емкостью 83,4 кВт/ч. Запас хода на одном заряде составляет до 560 км. С места до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 9,3 с, а его максимальная скорость ограничена отметкой 160 км/ч. Производство машины на электротяге ведется на мощностях совместного предприятия Volkswagen и SAIC, которое занимается производством в Китае автомобилей марок Volkswagen, Skoda и Audi.

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