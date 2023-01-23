Пассажирка маршрутки пострадала в ДТП в Новотроицке

В Новотроицке (Оренбургская область) в результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля пострадала 57-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в воскресенье, 22 января, на улице Заводской. Предварительно установлено, что 31-летняя водитель Mazda 3 не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с микроавтобусом «ГАЗ Next», следующим по маршруту Орск — Новотроицк.

В результате травмы получила 57-летняя пассажирка общественного транспорта, пишет РИА «Оренбуржье». Женщину доставили в больницу Орска. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Вечером 21 января в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) легковой автомобиль Nissan, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил автобусу, который ехал по главной. Машины столкнулись. Пострадали 10 пассажиров автобуса, четверо из них были госпитализированы.