Главы МИД стран ЕС обсудят выделение нового транша военной помощи Украине

Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) обсудят 23 января в Брюсселе выделение нового транша военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на министерскую встречу.

«Министры обсудят новый транш военной помощи Украине», — указал Боррель.

Он не назвал объем помощи, но ранее сообщалось, что речь идет о €500 млн.

Несколько дней назад Боррель сообщил, что Европейский Союз и страны-участницы суммарно выделили €10 млрд в качестве военной помощи на нужды Вооруженных сил Украины.

Кроме того, 20 января глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что конфликт на территории Украины достиг «переломного момента», поэтому нельзя замедляться с оказанием поддержки Киеву.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на сегодняшний день Украина по-особенному нуждается в поддержке, в том числе военной, и заявил о необходимости наращивать темпы поставок Киеву.

Вместе с тем на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии 20 января не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны–члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу.

Однако ряд союзников ФРГ по НАТО сообщили, что будут продолжать обсуждать с Берлином возможность поставки танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации Российской Федерации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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