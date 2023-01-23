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Главы МИД стран ЕС обсудят выделение нового транша военной помощи Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Airman 1st Class Cydney Lee
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Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) обсудят 23 января в Брюсселе выделение нового транша военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на министерскую встречу.

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«Министры обсудят новый транш военной помощи Украине», — указал Боррель.

Он не назвал объем помощи, но ранее сообщалось, что речь идет о €500 млн.

Несколько дней назад Боррель сообщил, что Европейский Союз и страны-участницы суммарно выделили €10 млрд в качестве военной помощи на нужды Вооруженных сил Украины.

Кроме того, 20 января глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что конфликт на территории Украины достиг «переломного момента», поэтому нельзя замедляться с оказанием поддержки Киеву.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на сегодняшний день Украина по-особенному нуждается в поддержке, в том числе военной, и заявил о необходимости наращивать темпы поставок Киеву.

Вместе с тем на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии 20 января не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны–члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу.

Однако ряд союзников ФРГ по НАТО сообщили, что будут продолжать обсуждать с Берлином возможность поставки танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации Российской Федерации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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