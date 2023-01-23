События недели в фотографиях: протесты в Европе, сожжение Корана в Швеции и стрельба в США

21 января перед турецким посольством в Стокгольме ультраправый политик Расмус Палудан и его сторонники публично сожгли Коран. В Турции вспыхнули антишведские протесты, у генерального консульства Швеции в Стамбуле прошла массовая акция, на которой был сожжен флаг этой страны