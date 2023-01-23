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События недели в фотографиях: протесты в Европе, сожжение Корана в Швеции и стрельба в США

Что важного произошло в мире за последние дни
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Фото: AP Photo/Lewis Joly
Общенациональная забастовка, организованная французскими профсоюзами, парализовала 19 января всю страну. Народные выступления вызвала новая пенсионная реформа
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Stella Pictures/ABACAPRESS.COM/Patrik C Osterberg
21 января перед турецким посольством в Стокгольме ультраправый политик Расмус Палудан и его сторонники публично сожгли Коран. В Турции вспыхнули антишведские протесты, у генерального консульства Швеции в Стамбуле прошла массовая акция, на которой был сожжен флаг этой страны
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Фото: REUTERS/ABC Affiliate KABC
Десять человек погибли в результате стрельбы на территории одного из предприятий в калифорнийском городе Монтерей-Парк. Подозреваемый скрылся с места происшествия и вскоре сам застрелился в автомобиле
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Фото: Getty Images/Amir Levy
Десятки тысяч израильтян приняли участие в акции протеста против нового ультраправого правительства 21 января в Тель-Авиве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Православные 19 января отметили Крещение Господне, или Богоявление
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
22 января по всему миру началось празднование китайского Нового года. Артисты в национальных костюмах с 18-метровым драконом на торжествах, прошедших в Москве на ВДНХ
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Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
Полиция Германии 17 января задержала шведскую активистку Грету Тунберг, которая принимала участие в акции протеста против расширения угольного карьера в заброшенном западногерманском городке Люцерат
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Фото: REUTERS/Susana Vera
В Мадриде 21 января более 30 тыс. человек вышли на антиправительственную акцию протеста. Собравшиеся скандировали лозунги с призывом к отставке правительства и против действующего премьер-министра Педро Санчеса
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В испанской деревне Сан-Бартоломе-де-Пинарес в канун дня святого Антония, который отмечается 17 января, прошел традиционный Праздник огня
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В Британии 18 января на забастовку вышли сотрудники 55 отделений Национальной службы здравоохранения, они недовольны условиями труда и зарплатами
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Аномальные морозы, вернувшиеся в выходные в Сибирь, продолжают обновлять абсолютные минимумы
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В столице Перу 19 января прошли манифестации с требованиями отставки президента Дины Болуарте, роспуска конгресса и проведения досрочных выборов
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