«Сбер» объявил о массовом тестировании технологии платежного стикера

В начале февраля «Сбер» начнет массовое тестирование технологии платежного стикера с участием клиентов. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Уточняется, что платежный стикер позволяет совершать оплату в одно касание. Он крепится к смартфону и выглядит как банковская карта, но в несколько раз меньше. Пользоваться им можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей. Также с его помощью можно снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией. Кроме того, предусмотрена возможность настроить ПИН-код, установить лимит по тратам и ограничения по операциям и заблокировать стикер в случае утраты.

В банке полагают, что технология будет особенно актуальна владельцам iphone, которые привыкли пользоваться бесконтактной оплатой. «Сейчас в Сбербанке они могут совершать такие платежи с помощью QR-кода, но технология платежного стикера расширит эту возможность на большее число клиентов», — отметили в пресс-службе.

По словам первого зампреда правления Сбербанка Кирилла Царёва, технология платежного стикера надежна и безопасна. «Мы хотим понять, насколько востребованным окажется такой способ оплаты у наших клиентов, потому решили пригласить их протестировать вместе с нами инновацию», — рассказал Царёв.

По итогам тестирования, в котором бесплатно примет участие 100 тыс. человек, будет принято решение о внедрении стикеров в промышленную эксплуатацию.