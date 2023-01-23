Умер двукратный чемпион СССР по футболу в составе «Динамо» Валерий Урин

Советский футболист и тренер Валерий Урин скончался на 89-м году жизни. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила пресс-служба московского «Динамо».

«Сегодня в возрасте 88 лет скончался Валерий Урин. <...> Выражаем глубокие соболезнования родным и близким прославленного нападающего», — сказано в сообщении футбольного клуба в Telegram-канале.

Валерий Урин выступал за «Динамо» с 1955 по 1961 год. Спортсмен является двукратным чемпионом СССР (1957, 1959). Он провел 72 игры. Также Урин выступал за кировское «Динамо», минскую «Беларусь», рижскую «Даугаву», запорожский «Металлург» и «Химик» из Салавата.