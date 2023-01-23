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ГИБДД Москвы выявила 139 тыс. злостных неплательщиков штрафов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В 2022 году ГИБДД Москвы составила более 139 тыс. протоколов в отношении водителей, уклоняющихся от исполнения административного наказания. Об этом ГИБДД Москвы сообщила 23 января в своем официальном Telegram-канале.

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По данным ведомства, из 139,1 тыс. составленных административных материалов почти 82 тыс. были оформлены в отношении лиц, имеющих более 50 штрафов за нарушения в области безопасности дорожного движения и неоплаченных в установленный законом срок.

В Госавтоинспекции Москвы напомнили, что, согласно ст. 20.25 КоАП РФ, ч. 1 «Уклонение от исполнения административного наказания» влечет наложение в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

В столичном управлении ГИБДД уточнили, что получить информацию о наличии неуплаченных штрафов можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России, а также в личном кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг.

19 января столичная Госавтоинспекция сообщила, что в 2022 году выявила более 70 тыс. нарушений правил перевозки детей в автомобиле. Сотрудники ДПС уточнили, что за нарушение этих правил в соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей, для должностных лиц — в размере 25 тыс. рублей, а для юридических — 100 тыс. рублей. В ГИБДД Москвы предупредили, что удерживающее устройство для маленьких пассажиров необходимо подбирать в соответствии с ростом и весом ребенка.

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