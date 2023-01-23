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В Twitter отметили отчаяние Зеленского после заявления о танках

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Подписчики аккаунта Рабочего сообщества общественных радиоорганизаций ФРГ (ARD) в Twitter отметили бедственное положение президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что несколько десятков западных танков не изменят ситуацию на фронте.

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В интервью для ARD 19 января Зеленский выразил недовольство объемом поставок западного оружия на Украину. Он отметил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) располагают тысячами танков, поэтому несколько десятков боевых машин не помогут Киеву переломить ход боевых действий.

«Это конец президента Зеленского. Он не может спасти Украину», — написал пользователь под ником Uriel.

«Без оружия Зеленский должен, наконец, осознать, что он проиграл, и начать мирные переговоры», — добавил Peter Stritzel.

«Разве кто-то из правительства не может просто взять себя в руки и четко заявить: «Нет, мы не поставляем боевые танки в зону конфликта». Это почти ежедневное попрошайничество начинает сильно раздражать», — подытожил Helge Hübner.

21 января пользователи Twitter поддержали мнение американского предпринимателя Илона Маска о том, что продолжение военной поддержки Украины приведет к серьезной эскалации конфликта. Они также призвали Киев к переговорам.

22 января верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение по поставкам на Украину танков не было принято из-за позиции ФРГ по этому вопросу. Он также добавил, что дискуссии о поставках боевых самолетов исчерпаны, а вместо них направляются зенитные орудия.

20 января министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники встречи на базе в Рамштайне не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2. По его словам, союзники не пришли к единому мнению на этот счет.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что активные просьбы Киева поставить танки говорят о полном уничтожении запасов советской военной техники на Украине. Он отметил, что с начала спецоперации уничтожены были не только запасы Украины, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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