Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин указал на возможность ЕАЭС стать мощным полюсом многополярного мира
Происшествия
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Армия
В ДНР сообщили об освобождении Двуречья и Краснопольевки
Мир
Глава Евросовета назвал ближайшие недели решающими в ситуации на Украине
Спорт
Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open
Общество
Вильфанд рассказал о потеплении в Москве на этой неделе
Армия
Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территории АЭС
Политика
Рябков сообщил о скором прибытии нового американского посла в Москву
Мир
Япония заявила о сохранении желания заключить мирный договор с Москвой
Общество
В ДНР образовано УФСБ России по региону
Мир
В офисе Зеленского назвали омерзительным немецкого депутата
Армия
ВСУ применили средства радиоэлектронной борьбы для подавления связи в ЛНР
Сюжет:

Потанин выступил против конфискации и национализации иностранных активов

0
Фото: ТАСС/Карпухин Сергей
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Владелец «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что выступает против конфискации и национализации активов иностранных компаний в России. Такое мнение он высказал в интервью РБК, опубликованном в понедельник, 23 января.

«Законных оснований для конфискации российских активов нет»
Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек — о новых мерах против РФ, военной поддержке Украины и диалоге Москвы с Брюсселем

Как отметил бизнесмен, конфискация, о которой активно говорят на Западе, является скрытой или явной формой воровства и, следовательно, разрушает инвестиционный климат в тех странах, где такая практика применялась.

«А нам не надо этого повторять. Зачем же повторять ошибки других? Надо на чужих ошибках учиться. Тем более что мы свою прививку уже получили в 1917 году. И все помнят, к чему это привело», — заявил он.

Потанин также акцентировал внимание на том, что западные страны пытаются организовать провокации в отношении РФ, однако на них нельзя поддаваться.

«Отсутствие нарушений с нашей стороны правил, общепринятых правил обращения с собственностью дает нам большое хотя бы морально-психологическое преимущество, если не юридические какие-то аргументы», — подчеркнул предприниматель.

Ранее, 22 января, министр экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелан заявил о том, что передача Украине замороженных в Берне российских активов нарушила бы гарантированное Конституцией право на собственность. До этого начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что власти страны не исключают возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины. При этом он указал, что на сегодняшний день в Швейцарии нет законодательных инструментов для изъятия активов РФ.

20 января посольство России в Вашингтоне указало на то, что намерения США передать Украине конфискованные российские активы показывают, что они игнорируют базовые американские ценности. Как подчеркнули в посольстве, планы передать активы российского бизнеса Украине дискредитируют США как пресловутый «оплот» свободного предпринимательства.

Москва не раз предупреждала об ответных мерах в случае конфискации российских активов. Как заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, на данный момент нет четкого плана, какими будут эти меры, так как решение будет приниматься исходя из тех шагов, которые предпримут страны Запада.

Западные страны начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре активы ЦБ были заморожены.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023