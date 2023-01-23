Потанин выступил против конфискации и национализации иностранных активов

Владелец «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что выступает против конфискации и национализации активов иностранных компаний в России. Такое мнение он высказал в интервью РБК, опубликованном в понедельник, 23 января.

Как отметил бизнесмен, конфискация, о которой активно говорят на Западе, является скрытой или явной формой воровства и, следовательно, разрушает инвестиционный климат в тех странах, где такая практика применялась.

«А нам не надо этого повторять. Зачем же повторять ошибки других? Надо на чужих ошибках учиться. Тем более что мы свою прививку уже получили в 1917 году. И все помнят, к чему это привело», — заявил он.

Потанин также акцентировал внимание на том, что западные страны пытаются организовать провокации в отношении РФ, однако на них нельзя поддаваться.

«Отсутствие нарушений с нашей стороны правил, общепринятых правил обращения с собственностью дает нам большое хотя бы морально-психологическое преимущество, если не юридические какие-то аргументы», — подчеркнул предприниматель.

Ранее, 22 января, министр экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелан заявил о том, что передача Украине замороженных в Берне российских активов нарушила бы гарантированное Конституцией право на собственность. До этого начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что власти страны не исключают возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины. При этом он указал, что на сегодняшний день в Швейцарии нет законодательных инструментов для изъятия активов РФ.

20 января посольство России в Вашингтоне указало на то, что намерения США передать Украине конфискованные российские активы показывают, что они игнорируют базовые американские ценности. Как подчеркнули в посольстве, планы передать активы российского бизнеса Украине дискредитируют США как пресловутый «оплот» свободного предпринимательства.

Москва не раз предупреждала об ответных мерах в случае конфискации российских активов. Как заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, на данный момент нет четкого плана, какими будут эти меры, так как решение будет приниматься исходя из тех шагов, которые предпримут страны Запада.

Западные страны начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре активы ЦБ были заморожены.

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